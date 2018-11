Festival celebra cultura geek em São Paulo em sua 1ª edição

Durante três dias, apaixonados por games, K-Pop, mangás e afins poderão participar de evento em homenagem a cultura nerd e geek na Unibes Cultural, em São Paulo. Entre os dias 2 e 4 de novembro, a programação inclui Arena de Experimentação de Jogos, concurso de cosplay, campeonato de karaokê e food Park.

Além disso, haverá shows, outlet geek, e o espaço Wizard’s Alley, inspirado no universo da magia com cosplayers convidados e produtos oficiais da saga Harry Potter. Entre as palestras ministradas durante o União Geek, destaque para a Convergência dos mundos Cosplay e Drag, ministrada pelas drags queens e cosplayers Amanda Sparks, Duda Dello Russo e Slovakia. Em outro workshop, Anne Aguemi e Victor Sancassani falarão sobre o livro Mangás, Anime e a Psicologia.

“Essa primeira edição do evento contará com a presença de empresas que cada vez mais apostam nesse público, mas já estamos pensando em 2019”, afirma Ana de Wit, diretora da GGeek. A entrada para participar do União Geek é gratuita mediante a doação de uma peça de roupa em bom estado.

Serviço:

União Geek

Data: 2, 3 e 4 de novembro

Horário: 12h até 20h

Entrada: Gratuita mediante a doação de uma peça de roupa em bom estado. Mais informações no site.

Local: Unibes Cultural: Rua Oscar Freire, 2.500, Sumaré, São Paulo, SP (ao lado da estação Sumaré do metrô)