Festa do Livro da USP chega à 20ª edição

São Paulo – Confira a seleção de atrações, na capital paulista, selecionadas pelo suplemento Divirta-se, do jornal O Estado de S. Paulo.

20ª Festa do Livro da USP

Mais de 200 editoras participam da 20ª Festa do Livro da USP. Realizado pela primeira vez em 1999, o evento reúne títulos com, no mínimo, 50% de desconto – entre exemplares de ficção, não ficção e publicações acadêmicas. Endereço: Av. Prof. Mello Moraes, travessa C, Cidade Universitária. 4ª (28) a 30/11, 9h/21h; 1º/12, 9h/19h. Grátis. Mais informações.

Bazar da Praça

O evento reúne cerca de 80 expositores de design, decoração, moda, acessórios, gastronomia, cosméticos naturais e produtos infantis. Casa Panamericana. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 197, Alto de Pinheiros, 3023-0091. 5ª (29) a 2/12, 10h/20h. Grátis. Mais informações.

Festa Literária Biblioteca Viva

Cinco bibliotecas recebem contação de histórias (10h) e encontro com autores (15h), em todos os dias de programação. Na 2ª (26), por exemplo, o encontro é com os escritores Ignácio de Loyola Brandão e Bernardo Ajzenberg, na Biblioteca Alceu Amoroso Lima (R. Henrique Schaumann, 777, Pinheiros). Já na 3ª (27), o escritor, dramaturgo e quadrinista Lourenço Mutarelli é o convidado na Biblioteca Cora Coralina (R. Otelo Augusto Ribeiro, 113, Guaianases). 2ª (26) a 30/11. Grátis. Mais informações.

Warã – Encontro de Saberes

Em diversos dias e horários, rodas de conversa, intervenções e exibições de vídeo promovem reflexão sobre os conhecimentos dos povos indígenas guarani, xavante e krahô. Na 5ª (29), às 19h30, por exemplo, tem a exibição dos filmes “Voz das Mulheres Indígenas” e “Hotxuá”. Ao final, haverá um bate-papo com duas personalidades de “Hotxuá: o ancião Ismael Apract”, que participou do filme, e a diretora Letícia Sabatella. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. A partir de 4ª (28). Grátis.Até 2/12. Mais informações.