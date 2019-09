Férias na Arábia Saudita? Vistos de turista estão a caminho

A Arábia Saudita planeja começar a emitir vistos de turista a partir de 27 de setembro, informou o jornal Okaz, citando pessoas não identificadas.

Os vistos estarão disponíveis para cidadãos de 51 países por uma taxa de 440 riais sauditas (US$ 117) e terão duração de 90 dias, segundo o jornal. Os turistas podem solicitar os vistos on-line ou na chegada, segundo o artigo.

A Arábia Saudita tem afrouxado restrições sociais desde que o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman lançou um plano para reformular a economia e diminuir a dependência do petróleo. Concertos, shows de dança e exibições de filmes atraíram milhares de pessoas no último ano.

O reino está desenvolvendo grandes projetos de turismo e modernizando a costa do Mar Vermelho para atrair turistas. A Arábia Saudita também projeta uma cidade cultural, esportiva e de entretenimento e um destino de luxo na costa noroeste.

As autoridades anunciaram planos para restringir certos empregos no setor de hotelaria para cidadãos da Arábia Saudita até o fim do ano.