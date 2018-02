Fendi apresenta em Milão “uniforme romântico” para mulher forte

A marca Fendi, comandada pelos estilistas Silvia Venturini Fendi e Karl Lagerfeld, propôs nessa quinta-feira (22), na Semana de Moda de Milão, “o uniforme romântico para uma mulher forte”, que combina sobriedade e simplicidade.

Para a famosa marca italiana, é uma questão de vestir uma mulher “que tem cada vez mais peso na sociedade e que sabe jogar com os códigos masculinos para assumir o poder”, diz Silvia Fendi.

Em uma sala lotada do Espaço Fendi, na Via Solari, entre tons de rosas pálido, os looks mostravam jaquetas de golas grandes e capas curtas de modelagem ampla, muitas em couro, estampa Príncipe de Gales e lã com ombros quadrados.

“Representam o poder nas mãos da mulher Fendi”, diz a estilista.

Um lenço bordado com o monograma da marca, recorrente nessa coleção, foi usado como objeto que remete ao homem que partiu para guerra e a mulher que tomou seu lugar.

“É uma mulher que não fica em casa. Que representa a vida, a rua, que mantém a cabeça erguida”, diz a criadora.

O lenço bordado se multiplica, se transforma, ressalta a região do pescoço e acompanha looks simples, fáceis de vestir, de tecidos finos e tons neutros.

A alma feminista da marca não é de surpreender, já que a Fendi historicamente foi presidida por mulheres e fundada por cinco irmãs.

“Em nossa marca nunca houve diferença entre homens e mulheres, por isso para mim é natural apoiar essas lutas”, disse Silvia Fendi.

A logomarca Fendi domina a passarela em bolsas, casacos e associada a uma nova estampa, um losango arte déco. Aparece também na sua versão pop, misturada ao símbolo da marca esportiva Fila, uma proposta do artista Hey Riley aceita pela Fendi com humor.

No final do desfile, Karl Lagerfeld e Silvia Venturini Fendi saudaram o novo administrador geral da Fendi, Serge Brunschwig, que deixou seu cargo na Dior Dior Homme há dois dias para trabalhar na marca romana.