Felipão nega ter dado dicas a técnico do México sobre como vencer o Brasil

Rio de Janeiro – O técnico Luiz Felipe Scolari negou neste domingo ter dado orientações ao comandante do México, Juan Carlos Osorio, sobre como a ‘Tri’ pode vencer o Brasil no duelo das oitavas de final da Copa do Mundo, amanhã, em Samara.

Em nota divulgada por sua assessoria de imprensa, o técnico que conquistou o Mundial em 2002 com o Brasil negou uma informação divulgada ontem pelo jornal mexicano “Recorde”, que afirmou que Felipão se reuniu com o técnico colombiano há algumas semanas para dar conselhos sobre como derrotar a seleção comandada por Tite.

“As informações são falsas e mentirosas já que Scolari nunca conversou com o técnico Juan Carlos Osorio”, diz a nota.

Também técnico do Brasil no Mundial de 2014, quando a seleção perdeu por 7 a 1 da Alemanha nas semifinais, Felipão exigiu uma retratação tanto do autor da notícia como do jornal que a publicou.

Segundo o jornal, Felipão teria dito a Osorio que a melhor forma de neutralizar o Brasil é pressionando a saída de bola dos zagueiros.