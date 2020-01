Feira de moda masculina em Florença aponta a volta da alfaiataria

São Paulo — O primeiro esclarecimento necessário sobre a Pitti Uomo: trata-se de uma feira de moda masculina voltada essencialmente para o varejo. As semanas de moda tradicionais, em Londres, Milão, Paris e Nova York, são eventos de alta moda para formadores de opinião.

Jornalistas e clientes convidados das marcas comparecem aos desfiles nessas metrópoles para fazer carão e ver peças que estarão nas lojas meses depois. Na Pitti Uomo, as estrelas são os compradores, que viajam até a bucólica Florença a cada seis meses para fazer pedidos das roupas para serem revendidas mundo afora.

A Pitti Uomo acontece a cada seis meses na Fortezza da Basso, um forte do século XIV construído nas muralhas de Florença. Existe a temporada de verão e a temporada de inverno. Hoje termina a 97ª edição, que exibe peças das coleções outono/inverno. Os números totais serão divulgados na semana que vem, mas o balanço da edição passada dá uma ideia da dimensão do evento. Foram 36 mil visitantes nos quatro dias da feira, divididos em 24 mil retailers, 10 mil visitantes e 2 mil jornalistas e blogueiros.

Pelos corredores e salas montadas dentro do forte, as marcas se dividem como em uma loja de departamentos. Existe a seção de acessórios, a de calçados, a de perfumes, a de moda esportiva… Pejorativamente, os convidados são chamados de “peacocks”, ou pavões. Isso porque a maioria aproveita o evento como vitrine para desfilar toda sua extravagância. Lenço no pescoço, chapéu Fedora, sapato bicolor, meias coloridas, costume risca de giz, vale tudo. Às vezes ao mesmo tempo.

E aqui nota-se uma mudança gradual na moda masculina. Os pavões estão em extinção, pelo menos em Florença. Os excessos têm diminuído nas últimas edições da Pitti Uomo, assim como o chamado street style, a moda das ruas, vem arrefecendo. Nos últimos quatro ou cinco anos explodiu a venda de sneakers e camisões largos ao estilo rapper, e essa onda contaminou a moda formal.

Isso, somado ao estilo despojado do Vale do Silício, parecia decretar a morte da alfaiataria tradicional, aquela baseada essencialmente na tríade costume, gravata e sapato Oxford. Mas as duas últimas temporadas de semanas de moda apontaram, e a Pitti Uomo confirmou: a alfaiataria respira.

Evidência desse movimento foi o convite feito à Brioni, marca que é sinônimo da mais refinada moda masculina, para celebrar na Pitti Uomo seu aniversário de 75 anos. Florença tem um significado especial: em 1952, época em que o conceito de moda se aplicava exclusivamente ao universo feminino, a Brioni apresentou lá o primeiro desfile masculino da história. Vida longa à alfaiataria.