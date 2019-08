Fasano Salvador entra na lista da Time dos 100 melhores lugares do mundo

São Paulo – A revista Time americana publica pelo segundo ano a “The World’s 100 Greatest Places”, sua lista com os 100 melhores lugares do mundo para visitar. A publicação escolhe os destinos em três categorias: para visitar, para comer e para se hospedar.

Em 2019, um representante brasileiro ganhou espaço na lista: o hotel Fasano de Salvador.

O hotel fica no centro histórico da cidade, tombado pelo Unesco, no antigo prédio do jornal A Tarde, usado no começo do século. A arquitetura Art Déco impressiona desde a fachada.

A Time destacou alguns pontos do hotel que valem a visita: sendo o primeiro hotel de luxo da cidade, seus detalhes elegantes mantém a beleza do passado, mas vão além. Há um terraço com uma bela vista da Baía de Todos os Santos e um restaurante cujos lustres são peças restauradas usadas na fabricação de açúcar a partir do século 16.

A unidade baiana abriu em dezembro de 2018, no bairro de Lourdes, e oferece apartamentos de 27 a 110 metros quadrados. Dentro do hotel há uma filiar do bar Barreto.

O Restaurante Fasano de Salvador mantém a culinária italiana clássica, assim como a unidade de São Paulo. Costoletta Allá Milanese, Filetto di Manzoalla Rossini, Ossobuco de Vitela com Vinho Branco e Ervas e Spaghetti Allá Carbonara estão no cardápio. Também há pratos baianos, assinados por Tereza Paim.

Há um bar central, pé direito de 4,7 metros e estética dos anos 1930 preservada. Os lustres, imensos, chamam a atenção: feitos de latão com banho e níquel, eram peças da cultura açucareira.

A lista

Para compor a lista, a Time une sugestões e indicações de seus correspondentes ao redor do mundo e de seus editores. Também recebem indicações de especialistas da indústria do turismo. Depois, a revista avalia cada nome baseando-se em fatores como qualidade do serviço, originalidade, sustentabilidade, inovação, e influência.

Hotel Fasano Salvador

Onde: Praça Castro Alves, 5 – Centro, Salvador – Bahia

Telefone: (71) 2201-6300

Quanto: preço sob consulta e disponibilidade