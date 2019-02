Arquitetos querem construir cidade de “O Senhor dos Anéis”

1/8 (Divulgação/TripAdvisor)

São Paulo – Para os fãs de “ Game of Thrones ”, conhecer as cidades que servem de locação para algumas das principais cenas da série pode parecer um sonho, mas muitos turistas têm visitado esses destinos com mais frequência. Segundo uma pesquisa inédita realizada pelo TripAdvisor , os seis destinos principais quer servem de cenário para a série tiveram alta de 35% no número de viajantes entre 2013 e 2015. Veja nas imagens quais são os destinos mais cobiçados pelos fãs de “Game of Thrones”.