Farfetch lança collab com filme de Spike Jonze sobre os Beastie Boys

Através da Farfetch, e-commerce de moda e luxo, chega ao Brasil a coleção colaborativa entre a grife americana Opening Cerimony, fundada em 2002 por Carol Lim e Humberto Leon, e o novo documentário da banda americana Beastie Boys, nome seminal dos anos 1990.

O documentário, “Beastie Boys Story”, estreia amanhã (24) na Apple TV+ e traz direção de Spike Jonze, diretor e roteirista ganhador do Oscar (“Ela”, “Adaptação”, “Onde Vivem os Monstros”, “Quero Ser John Malkovich”). O filme celebra os 26 anos do álbum “Ill Communication” e traz retrato intimista sobre a amizade de décadas dos três membros, Michael Diamond (Mike D), Adam Yauch (MCA) e Adam Horovitz (Ad-Rock). Yauch morreu em 2012, vítima de câncer.

O filme deveria ter estreado no festival SXSW, em Austin, mas o festival de música, cinema e criatividade foi cancelado por conta da pandemia do novo coronavírus.

A collab Beastie Boys x Opening Ceremony, assinada pelo diretor criativo Humberto Leon, traz camisetas, moletons e um macacão, entre outros itens. As estampas remetem à cultura do rap e do hip hop e ao álbum “Ill Communication”, assim como as cores refletem a cultura street wear dos anos 90 em Nova York, onde música, arte, moda e grafitti se encontravam.

Nomes da música e do design que têm alguma relação com o grupo foram convidados para desenhar as estampas, como Kim Gordon (Sonic Youth), Raymond Pettibon, Bill McMullen, Geoff McFetridge e Nejc Prah. O macacão preto é inspirado nos famosos uniformes usados pelos integrantes durante o MTV Music Awards de 2004 e no clipe da música “Intergalactic”.

“Queríamos transformar essa ideia de tour em edições de arte colecionáveis e cobiçadas. Spike, Adam e Mike me perguntaram se a Opening Ceremony poderia criar produtos e propusemos a ideia de pegar seus álbuns e singles clássicos, combiná-los com artistas relevantes e criar novas versões das capas dos álbuns”, conta Humberto Leon.

Confira algumas das peças:

Farfetch – Beastie Boys x Opening Ceremony Farfetch – Beastie Boys x Opening Ceremony

