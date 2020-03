Famosos na quarentena: veja o que eles aconselham

View this post on Instagram

Estamos compartilhando esse momento em família, chamando a sua atenção para um assunto importante. Começamos a #quarentena aqui em casa e peço que vc e sua família façam o mesmo. É momento de termos empatia pelo próximo… Mesmo que vc não esteja no grupo de risco, com certeza convive e pode ter contato com pessoas que estão. Por exemplo, eu não faço parte do grupo risco, mas estou com meus pais que fazem, e prezo pela saúde deles. Vou colocar aqui algumas atitudes que podemos tomar como forma de prevenção: Lave as mãos com água e sabão até a altura dos punhos ou limpe com álcool gel 60% a 70%; Evite sair de casa, principalmente lugares com aglomeração de pessoas; Evite tocar o próprio rosto (olhos, boca e nariz) sem higienização; Higienize com frequência seu celular e objetos pessoais; Evite abraços, beijos e apertos de mão; Cubra a boca e nariz com lenço descartável ao tossir e espirrar (na falta de lenço, use o ante braço) Todos devem fazer a sua parte para ajudar a conter a contaminação. Faça por vc e pelas pessoas que vc ama. ❤️ #CoronaVirus #CoronaVirusNoBrasil #COVID19 #FiqueEmCasa #PerguntaCorona