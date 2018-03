Famoso quadro de Warhol é vendido por R$ 101 milhões

Londres – O famoso quadro “A Set of Six Self-Portraits” do americano Andy Warhol, representando o artista poucos meses antes de morrer, em fevereiro de 1987, foi vendido nesta terça-feira em Londres (Reino Unido) por 22,62 milhões de libras (o equivalente a R$ 101.238.072).

A obra, de 1986, foi adquirida durante o leilão “A pós-guerra e a arte contemporânea”, que, por sua vez, faz parte de uma série de trabalhos artísticos dos séculos XX e XXI que a casa de leilões inglesa Christie’s promoveu.

A obra do artista pop, a principal peça do evento, é uma das mais representativas e contrasta com outros trabalhos por transmitir de maneira “comovente” sua fragilidade, segundo apontou a organização. O quadro fez parte da única exposição dos autorretratos dele ainda vivo e que aconteceu na capital britânica, de julho a agosto de 1986.

No mesmo leilão foram apresentados ainda trabalhos de Louise Bourgeois, Francis Bacon, Jackson Pollock e Jean-Michel Basquiat.