Família real britânica divulga foto de príncipe George em seu aniversário

São Paulo – O palácio de Kensington divulgou novo retrato oficial do príncipe George, terceira pessoa na linha de sucessão ao trono britânico, como comemoração pelo seu aniversário de cinco anos, completados no domingo, 22. A foto foi tirada pelo fotógrafo inglês Matt Porteus, um dos favoritos do príncipe William e Kate Middleton.

“O duque e a duquesa de Cambridge têm o prazer de divulgar essa nova fotografia do príncipe George como comemoração do seu quinto aniversário – obrigado a todos pelas adoráveis mensagens”, constou no Twitter da residência oficial da família.

“Foi um privilégio tirar essa foto do príncipe George e fiquei encantado que o duque e a duquesa escolheram divulgá-la. Eu desejo à sua alteza real um feliz aniversário de cinco anos”, escreveu Porteus no Instagram. Em 2016, o fotógrafo já havia feito o ensaio do aniversário de três anos do príncipe.