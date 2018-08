Família de Michael Jackson celebra em Las Vegas o 60º aniversário do astro

Los Angeles – A família de Michael Jackson se reuniu na noite de quarta-feira, em Las Vegas (Estados Unidos) para celebrar com um evento especial a data em que o “rei do pop” comemoraria seu 60º aniversário, informaram os veículos de imprensa locais.

Paris Jackson e Prince Jackson, filhos do artista, lideraram a lista de celebridades que estiveram na “cidade do jogo” para homenagear o autor de álbuns como “Off the Wall” (1979), “Thriller” (1982) e “Bad” (1987).

Os dois filhos foram os encarregados de receber, em nome do pai e a título póstumo, o prêmio Elizabeth Taylor Legacy 2018, entregue pela fundação contra a Aids fundada pela atriz.

A festa, que aconteceu no hotel Mandalay Bay, contou com uma apresentação especial de “”Michael Jackson ONE”, um espetáculo do Cirque du Soleil.

O produtor musical Mark Ronson, que hoje o remix “Diamonds Are Invincible” baseado em várias canções do “rei do pop”, foi um dos DJ convidados da festa.

Tito e Jackie Jackson, irmãos de Michael e membros do grupo The Jackson 5, também compareceram.

Da mesma forma que outros famosos como Vanessa Hudgens, Usher, Evan Ross, Ashlee Simpson e Gabrielle Union.