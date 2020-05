Falta de carne bovina nos EUA abre espaço para hambúrguer vegano

Empresas de proteína de origem vegetal tentam conquistar consumidores da carne bovina há anos. Agora, a falta de carne causada pela pandemia de Covid-19 facilitou a tarefa.

Produtores da chamada carne fake têm uma oportunidade única, já que os estoques de carne bovina e suína encolhem nos EUA. A Wendy’s Co. já está sem hambúrgueres em algumas unidades, enquanto Kroger e Costco Wholesale têm limitado compras de clientes para alguns produtos de carne.

A fabricante de hambúrguer à base de soja Impossible Foods e a dona da alternativa à base de ervilha Beyond Meat se espalharam por supermercados nos EUA. Com prateleiras de carne relativamente vazias, clientes dão uma chance a esses hambúrgueres à base de plantas, de acordo com empresas e dados de mercado. Agora é a chance de empresas de carne alternativa atraírem esses consumidores e convencê-los a repetir.

“Acho que é realmente uma oportunidade”, disse Jennifer Bartashus, analista da Bloomberg Intelligence. “As pessoas estarão mais dispostas a experimentar alternativas de plantas.”

Como a maioria da indústria de alimentos embalados, as proteínas vegetais também sentem o impacto da pandemia devido à tendência dos consumidores de estocar as despensas. Os americanos compraram 5,3 milhões de unidades de produtos alternativos de carne em varejistas nas oito semanas encerradas em 25 de abril, o triplo da quantidade um ano antes, segundo dados da Nielsen.

Ainda é uma fração do 1 bilhão de unidades de carne bovina in natura e 952 milhões de unidades de frango fresco durante o mesmo período, segundo os dados. Mas a escassez poderia inclinar a balança a favor das alternativas veganas.

“O aumento das vendas nos supermercados potencialmente atrai novos clientes para experimentar produtos à base de plantas, caso carnes e laticínios tradicionais estiverem temporariamente esgotados”, de acordo com Alex Frederick, analista de capital de risco da PitchBook.

Com a colaboração de Millie Munshi e Leslie Patton.