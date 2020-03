Faixa de pedestres de disco dos Beatles é repintada durante quarentena

A faixa de pedestres mais icônica de Londres foi repintada nessa semana aproveitando que a cidade está parada pela pandemia do novo coronavírus. A manutenção na Abbey Road ocorreu no dia 24, um dia após o primeiro ministro Boris Johnson decretar lockdown no Reino Unido.

A cena foi capturada por um fotógrafo, Leon Neal. Segundo o jornal britânico The Guardian, os trabalhadores envolvidos na reforma seguiram as medidas de prevenção contra o covid-19, que incluem distanciamento social e lavar as mãos.

O cruzamento virou ponto turístico após aparecer na capa do disco Abbey Road, dos Beatles, lançado em 1969. O local virou um ícone, e não são raras recriações da foto – no último mês foi a vez de Jon Bon Jovi e o príncipe Harry. É possível inclusive acompanhar o cruzamento – agora bastante vazio – em tempo real pela internet.

O disco completou 50 anos em 2019, chegando ao topo das paradas na ocasião.