Facebook planeja produzir reality show com Cristiano Ronaldo

Los Angeles – O Facebook está em negociações para produzir um reality show com Cristiano Ronaldo, atacante do Real Madrid, segundo informou nesta quinta-feira o site da revista americana “Variety”.

O programa seria exibido na plataforma de vídeo da rede social, o Facebook Watch, e o jogador português receberia US$ 10 milhões por 13 episódios do projeto, que está sendo produzido pelas companhias Matador Content e Religion of Sports, que tem como sócio a estrela do futebol americano Tom Brady.

O reality show seguiria o modelo usado no programa “Tom vs.Time”, que estreou em janeiro no Facebook Watch e mostrava o dia a dia de Brady, marido da brasileira Gisele Bündchen, dentro e fora de campo.

A “Variety” não conseguiu apurar em qual estágio estariam as negociações, já que uma das fontes garantiu que o acordo estaria perto de ser assinado, enquantro outra disse que as conversas ainda estariam na fase inicial.

Com mais de 120 milhões de seguidores em seu perfil oficial, Cristiano Ronaldo é o atleta mais popular do Facebook. O jogador e a rede social criada por Mark Zuckerberg já estiveram envolvidos em um outro projeto que foi anunciado em maio, uma série que seria produzida pelo atacante para a plataforma, mas que ainda não foi lançada.

Este projeto, escrito por Liz Garcia e Josh Harto, mostrará um time de futebol feminino composto por estudantes de uma escola em Nova York, cujo sucesso é resultado da união das suas jogadoras, que vêm de diferentes etnias e classes sociais.

Cristiano Ronaldo participou da Copa do Mundo da Rússia com a seleção de Portugal, eliminada pelo Uruguai nas oitavas de final da competição, e agora ocupa as manchetes esportivas devido aos rumores de que poderia deixar o Real Madrid para jogar pela Juventus, da Itália.