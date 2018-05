Fábio Assunção é preso após acidente de trânsito em SP

São Paulo – O ator Fábio Assunção foi preso nesta quinta-feira, 3, após se envolver em um acidente de trânsito nos Jardins, na zona oeste de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ele foi levado para o 78.º Distrito Policial, localizado na Rua Estados Unidos.

Em junho de 2017, o ator já havia sido preso por desacato a autoridade no município de Arcoverde, no sertão de Pernambuco. Ele estava na cidade para divulgar o documentário “Eu Sonho Para Você Ver”, que fez em parceria com a namorada Pally Siqueira, que é natural de Arcoverde.

Segundo testemunhas, ele, na ocasião, exagerou no álcool e teria arrumado confusão num bar da região, o que levou a Polícia Militar de Pernambuco a ser acionada. Visivelmente embriagado, o ator chegou a quebrar o vidro do carro e a desacatar os policiais conforme imagens de um vídeo que circulou na internet.

Atualmente, Fábio Assunção está atuando na minissérie “Onde Nascem os Fortes”, da Rede Globo, no papel do juiz Ramiro.