Extra.com oferece até 58% de desconto nas fraldas na Black Friday

São Paulo – Não faltam promoções tentadoras na Black Friday deste ano. As redes de fast food, com as suas batatas fritas de graça e baldes de frango em dobro, conseguiram ser as grandes protagonistas do evento do varejo.

Contudo, uma outra promoção pode soar ainda mais tentadora, sobretudo para as mães que têm filhos ainda bebês e, consequentemente, também têm um gasto exorbitante recorrente: as fraldas.

O Extra.com está oferecendo até 58% de desconto nas fraldas infantis de diversos tamanhos das marcas Pampers, Capricho, Huggies e Pom Pom.

Em algumas promoções, a unidade da fralda pode sair por R$ 0,25 centavos. O pacote Capricho Jumbo P com 300 fraldas, por exemplo, foi de R$ 179,64 para R$ 74,70.

Os lenços umedecidos também podem ser uma compra vantajosa, até 50% mais baratos na loja online do Extra. Os descontos vão até domingo, enquanto durarem os estoques.

Nas lojas físicas do Extra, apenas as fraldas Huggies estão com até 40% de desconto. As promoções são válidas até a meia-noite.