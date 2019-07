Exposições pelo mundo lembram os 500 anos da morte de Da Vinci

Em 2019, se completam 500 anos da morte de Leonardo da Vinci, o artista mais importante do Renascimento italiano. Para celebrar a obra desse grande gênio, morto na cidade de Ambroise, na França, em 1519, diversos museus pelo mundo estão organizando exposições.

O evento mais aguardado será realizado no Museu do Louvre, em Paris, a partir de 24 de outubro. A retrospectiva sobre a vida e carreira do artista reunirá pinturas raras, além de grandes clássicos conhecidos mundialmente. “Queremos mostrar o quanto Da Vinci dava vida às suas pinturas. Essa era sua principal forma de investigar e explicar o mundo”, afirma Vincent Delieuvin, um dos curadores da exposição, em entrevista ao The New York Times.

O Royal Collection Trust, no Reino Unido, exibe uma coleção nacional de desenhos em 12 cidades diferentes, de Belfast, na Irlanda do Norte, a Southampton, na Inglaterra. Leonardo da Vinci – A Life in Drawing, em cartaz até 13 de outubro, reúne ao todo 150 peças. Além disso, 50 desenhos adicionais estão em exibição na Galeria da Rainha, no Palácio de Buckingham.

Nos EUA, o Museu de Natureza e Ciência de Denver realiza a mostra Leonardo Da Vinci – 500 Years of Genius. Reproduções das invenções de Da Vinci e até uma réplica da Mona Lisa em 360 graus poderão ser vistas até o dia 25 de agosto.

A exposição Leonardo da Vinci – 500 Anos vai marcar a abertura do MIS Imersão, novo espaço do Museu da Imagem e do Som localizado na Água Branca, em São Paulo, e que deve abrir em outubro. A mostra terá, entre outras, a projeção da Última Ceia em tamanho real.