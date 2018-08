Exposição mostra amizade entre moradores de rua e seus cães

São Paulo – Uma exposição de fotos gratuita em São Paulo revela a amizade entre moradores de rua e seus cães. A mostra está no segundo piso do Santana Parque Shopping, até dia 10 de setembro.

As 18 fotos são do fotógrafo e fundador da ONG Moradores de Rua e seus Cães, Edu Leporo. Além de uma realidade difícil, as fotos mostram o respeito e a fidelidade existentes nesse contexto.

A ONG existe desde 2015 e, além dos registros fotográficos, realiza ações sociais em três cidades brasileiras: São Paulo, Belo Horizonte e Vila Velha.

Os donos dos cães ganham café da manhã completo, banho de água quente e kits com itens de higiene pessoal. Já os cães ganham banho quente e cuidados veterinários, além de roupa, cama, brinquedo, guia e coleira carrapaticida.