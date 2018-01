São Paulo – Como era o transporte na época dos seus avós? Quanto mudou no preço dos alimentos? Essa é exatamente a proposta da EXAMINANDO O BRASIL, que apresenta a evolução da economia brasileira nos últimos 50 anos.

Gratuita, a mostra é uma ótima opção para as férias não só das crianças, mas de toda a família. São diversas atividades que permitem entender melhor o funcionamento de setores do país de forma lúdica e interativa. A exposição fica aberta ao público até fevereiro no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo.

Com curadoria de Marcello Dantas, a proposta é oferecer uma exposição com linguagem jovem e acessível, que una diferentes gerações para entender, em experiências coletivas, como o país chegou até os dias atuais e quais são as propostas para que vá ainda mais longe.

“A mostra explora, com interatividade e participação, a experiência do brasileiro nos últimos 50 anos diante das transformações da economia, da indústria, da energia, da alimentação, da mobilidade, da infraestrutura e da educação, além de traçar alguns possíveis cenários para os próximos anos, tendo em vista o potencial que temos instalado”, explica Dantas.

O curador, que já atuou à frente de diversos projetos de sucesso — como 50 Anos de TV, Bossa na Oca, Água na Oca e muitas curadorias de arte contemporânea —, também foi diretor artístico do Museu da Língua Portuguesa, da Japan House, do Museu das Minas e do Metal e do Pavilhão do Brasil na Expo Shanghai.

Para compor as histórias foram usados o acervo e o conhecimento da revista EXAME, que, desde 1967, vem ajudando a decifrar a dinâmica e os desafios de uma economia bastante peculiar como a brasileira.

“Ao envolver o visitante com um conteúdo que parece inicialmente árido, mas que, tratado de forma divertida e inteligente, é capaz de surpreender as pessoas, essa exposição quer desmitificar o conhecimento econômico e ajudar o visitante a entender o Brasil de hoje e a vislumbrar para onde o país está caminhando”, afirma André Lahóz Mendonça de Barros, diretor editorial de EXAME.

Um mergulho na história

Na exposição será possível viajar por cinco décadas em experiências interativas, como o Espelho Demográfico. A imagem capturada do visitante inclui dados sobre como seria sua vida nas diferentes épocas dos últimos 50 anos — expectativa de vida, IDH, vida urbana e rural, prováveis problemas de saúde e renda per capita, entre outros.

O espaço, repleto de objetos do cotidiano, mostra também a chegada das novas energias em uma atração feita com ventiladores, na qual o visitante pode usar a lanterna de LED de seu celular para acionar os aparelhos; um armazém com diversas mercadorias e alimentos no qual é possível acompanhar a evolução dos segmentos da economia; uma caixa registradora que compara a transformação das moedas no último meio século; e uma dinâmica em formato de jogo para conectar todos os visitantes.

Para enfatizar a evolução na educação, a exposição apresenta, pela primeira vez no Brasil, uma novíssima tecnologia holográfica, que permite ao visitante interagir com objetos flutuantes no ar, sem o uso de óculos ou luvas.

EXAMINANDO O BRASIL

Quando: de 16 de dezembro a 4 de fevereiro. De segunda a sexta-feira, das 12h às 20h; aos sábados, das 14h às 22h; e aos domingos, das 14h às 20h.

Onde: último andar do shopping JK Iguatemi – Av. Pres. Juscelino Kubitschek, nº 2.041, Itaim Bibi – São Paulo.