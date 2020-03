Exposição com fotos de John Lennon, por Bob Gruen, começa em São Paulo

São Paulo — Não é difícil já ter topado com uma foto de Bob Gruen por aí. Algumas são icônicas: John Lennon de braços cruzados, óculos escuros, de camisa regata branca, estampada com um “New York City”, com a cidade ao fundo; um suado Iggy Pop (sem camisa, claro) enroscado com Debbie Harry, enquanto segura cigarro e cerveja; ou os quatro integrantes do Led Zeppelin ao lado do “The Starship”, o potente Boeing 720 que transportava os “deuses do rock” em turnê.

Começa nesta sexta-feira, 13, em São Paulo, no Museu da Imagem e do Som (MIS), uma exposição dedicada a Gruen. A exposição “John Lennon em Nova York por Bob Gruen”, com curadoria de Ricardo Alexandre, marca os oitenta anos de John Lennon e a programação comemorativa dos cinquenta anos do MIS.

Diferente da exposição “Rockers”, que aconteceu na Faap em 2007 e trazia uma retrospectiva da carreira de Gruen, a exposição do MIS foca nas imagens de John Lennon. A história da dupla começou em 1971, quando Lennon se mudou para Nova York com Yoko Ono.

Nos anos seguintes, o músico, totalmente avesso à fama, se deixou fotografar em momentos profissionais e pessoais por Gruen. O fotógrafo, por exemplo, fotografou o bebê Sean com apenas um mês de vida, no apartamento do casal, no famoso Edifício Dakota.

O fotógrafo americano nascido em 1945 fez carreira fotografando grandes nomes do rock e do pop nas últimas cinco décadas. A história da música do século 20 passa por suas lentes: Tina Turner, Chuck Berry, Muddy Waters, Kiss, Black Sabbath, Ramones, Sex Pistols, Rolling Stones, The Clash, David Bowie, Elton John, Bob Dylan, Madonna, Bob Marley… É mais fácil falar quem Gruen não fotografou.

As fotos de Gruen estrelando John Lennon no MIS prometem aos fãs um panorama da vida do músico: pai, ex-Beatle, rock star no auge da fama, marido de Yoko Ono. Também há vídeos e seleção inédita de imagens e objetos pessoais de Bob Grun. Ela fica em cartaz até sete de junho e tem ingressos por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).