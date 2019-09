Exposição celebra o 25º aniversário de “Friends”

O famoso sofá laranja da cafeteria Central Perk, as poltronas de couro reclináveis de Chandler e Joey e o violão de Phoebe: tudo isso está em uma exposição para marcar o 25º aniversário do seriado “Friends”.

A exposição foi inaugurada neste sábado em Nova York como parte das comemorações que marcam um quarto de século desde que o primeiro episódio foi ao ar na NBC, e vai até 6 de outubro.

É também uma maneira da Warner Bros lucrar com a popularidade aparentemente inesgotável da sitcom, 15 anos após o último episódio ter sido transmitido em maio de 2004.

“É como um museu. A quantidade de detalhes, de adereços e o artesanato que está presente neste evento é impressionante”, contou James Michael Tyler, que interpretou Gunther, o garçom tímido e apaixonado por Rachel.

O estúdio recriou o cenário num loft enorme no Soho, em Manhanttan. Tudo, desde os móveis até a decoração, é o mesmo que os fãs se acostumaram e amam.

Os visitantes podem relaxar nas famosas poltronas onde Joey e Chandler gritavam vendo televisão, observar a mesa de pebolim, ou abrir a porta do apartamento de Monica e Rachel do outro lado do corredor.

“Assim que cheguei, abri um sorriso. Cada canto que viro e todas as coisas que pude ver trazem muitas lembranças e é tudo muito bem feito”, disse Maggie Wheeler, que interpretou Janice – aquela mulher do “Oh-my-god”, dito com uma risada anasalada e irritante.

A exposição, que já está esgotada, é parte de um esforço maior para marcar o aniversário e capitalizar sua popularidade entre o público mais jovem, que nem havia nascido quando o último episódio foi transmitido, mas que a descobriu através de reprises na Netflix.

Exibição em cinema

Mais de mil cinemas nos Estados Unidos planejam exibir episódios icônicos este ano, enquanto linhas de brinquedos e móveis de “Friends”, incluindo o sofá laranja, foram lançadas em todo o mundo.

“No caso de ‘Friends’, as pessoas se apaixonaram totalmente por esses seis amigos”, afirmou Michael Lembeck, que dirigiu 24 episódios, referindo-se aos personagens interpretados por Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc e David Schwimmer.

“Adoramos o comportamento deles naquelas situações, nos associamos ao que fazem e vamos assisti-los toda semana porque somos loucos por eles”, adicionou, explicando a longevidade da série.

Tyler, o Gunther, admite que está um pouco triste por conta dessa onda de nostalgia, contando que sente falta dos dias no sets de gravação.

“Eu fui muito sortudo. Levo com seriedade. Fui abençoado de ter feito parte desse show”, acrescentou Tyler, de 57 anos.