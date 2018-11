Exame VIP lança Guia de Estilo 2019

O já tradicional Guia de Estilo da VIP 2019 acaba de ficar pronto. O lançamento da publicação, apresentada por Calvin Klein, aconteceu na quinta (09), durante evento na lifestyle store da Calvin Klein, na Oscar Freire, em São Paulo.

A festa, organizada para convidados da publicação e da marca, contou com pocket show de Lia Paris e a participação da DJ Sarah Stenzel. Os convidados também puderam experimentar drinks feitos com Jim Beam, o bourbon número 1 do mundo, e N45 Negroni, coquetel preparado com gim, vermute e bitter, feitos artesanalmente. Muitos dos convidados compareceram ao evento com looks Calvin Klein. Nada mais justo, não é mesmo?