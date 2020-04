Exame lança série Revolução do Churrasco no site e nas redes sociais

Nesta sexta-feira (24), data em que se comemora o Dia do Churrasco, a Exame dá início à série especial Revolução do Churrasco – uma nova forma de se divertir em torno da brasa, valorizando carnes de melhor procedência, com mais opções para servir e brindando com a diversidade.

Criado e apresentado pela jornalista Paty Moraes Nobre, especialista no tema e colunista da Exame, o projeto consiste em gerar conteúdos semanais de qualidade para o mercado da carne e entusiastas do churrasco.

Sempre às quintas-feiras, a partir das 19h, o público tem um encontro marcado para esclarecer dúvidas, que vão desde o produtor e a procedência da carne, passando pelos nomes dos cortes, até equipamentos e dicas sobre os melhores métodos de preparo.

Em vídeos nos perfis do Instagram da Exame e Exame Estilo de Vida e Facebook da Exame, o leitor receberá um resumo do tema, abordado de forma mais abrangente em matérias publicadas simultaneamente no site Exame.

Patrocínio 481

Os quatro episódios iniciais contam com patrocínio da marca 481, com mais de sete anos de história. O zootecnista e empresário Marcelo Shimbo, criador da marca, surge como fonte e parceiro deste projeto, destacando a excelência em produção e serviço no setor.

Shimbo tem mais de duas décadas de trabalho reconhecido no meio. Após comandar o desenvolvimento da marca Swift Black, da JBS, o empresário alçou voo solo. Atento às necessidades do consumidor, o zootecnista partiu em busca da consistência em toda a cadeia produtiva em uma “verdadeira jornada sem volta na evolução do paladar”, como ele mesmo diz.

A construção desse paladar superior, defende Shimbo, envolve os quatro agentes transformadores, simbolizados pelo primeiro número inicial que dá nome à marca: o produtor, o açougueiro, o assador e o cliente.

Série especial Revolução do Churrasco: novas publicações da Exame Estilo de Vida Série especial Revolução do Churrasco: novas publicações da Exame Estilo de Vida

Como participar

Por meio das redes sociais da Exame, Exame Estilo de Vida, 481 e da jornalista Paty Moraes Nobre, o leitor pode enviar dúvidas e sugestões de temas para os próximos episódios. Além disso, o próprio Marcelo Shimbo selecionará algumas perguntas para responder.

Embarque conosco e seja bem vindo à Revolução do Churrasco.