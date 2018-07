Ex-RBD Alfonso Herrera usa foto de Dilma após perder aposta na Copa

O ator Alfonso Herrera, conhecido por ter integrado o elenco da novela mexicana RBD e da série Sense8, chamou atenção nas redes sociais ao mudar sua foto de perfil para uma da ex-presidente Dilma Rousseff.

Poncho, como é conhecido pelos fãs, fez uma aposta com o perfil de humor Dilma Bolada de que a seleção de seu país, o México, eliminaria o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo – caso isso não ocorresse, usaria uma foto de Dilma até o fim do mundial. Com a vitória brasileira por 2 x 0, cumpriu o combinado.

Sem a equipe do coração no torneio, Alfonso garante que já tem nova torcida: “Vou com o Brasil! Isso é definido”.