Ex-miss atacada com ácido retorna às passarelas na Itália

São Paulo – A ex-miss italiana Gessica Notaro, que foi atacada com ácido pelo ex-namorado, fez seu retorno ao mundo da moda no desfile da grife italiana Gattinoni, que ocorreu no último dia 27 de janeiro, em Roma.

A coleção, batizada como “Herança”, foi inspirada nos movimentos feministas antigos e atuais – a marca aproveitou a ocasião para mostrar apoio aos movimentos “Time’s Up” e “Me Too”, nos quais mulheres de diferentes áreas profissionais denunciam assédios sofridos, principalmente no mercado de trabalho.

Gessica foi agredida por seu ex-namorado Jorge Edson Tavares, nascido em Cabo Verde, em janeiro de 2017, quando ela chegava em casa com seu novo namorado. “Eu o vi, vi quietinha na mão uma garrafa de plástico e estava vestido de preto”, relatou ela em entrevista. “Eddy não disse nenhuma palavra, lançou o líquido e fugiu. Fui atrás dele por uns metros, gritando de dor, meu rosto ardia e a vista ficava cada vez mais turva,” relatou.