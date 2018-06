Ex-jogador egípcio morre de infarto após derrota da seleção do país

Cairo – O ex-jogador de futebol egípcio Abdel Rehim Mohamed morreu ontem à noite de um infarto depois da derrota da seleção do país para a a Arábia Saudita por 2 a 1, pelo grupo A da Copa do Mundo.

Mohammed, que estava analisando a partida para o canal de televisão “Al Nil”, começou a se sentir mal após o segundo gol dos sauditas, nos acréscimos, de acordo com informações do ex-goleiro Ahmed Fauzi, que também fazia parte da mesa redonda.

O ex-jogador, que também foi treinador do Zamalek, foi levado a um hospital próximo à emissora, no centro do Cairo, onde morreu de um infarto.

“Ele nos pediu para desligarmos o ar condicionado e tentou ir ao banheiro, mas não conseguiu. Caiu e não voltou mais a nos responder”, disse o ex-goleiro, em entrevista à emissora “DMC”.