Ex-advogado de Najila diz ter sido ameaçado pelo pai de Neymar

São Paulo – Ex-advogado de Najila Trindade, José Edgard Bueno disse durante conversa com a modelo pelo aplicativo de troca de mensagens WhatsApp que estava sendo ameaçado pelo pai de Neymar, Neymar da Silva Santos. A TV Record revelou a longa troca de mensagens entre os dois.

A conversa começa com o momento em que a modelo revela a suposta agressão do jogador, passando pela estratégia de defesa até o quando o advogado reclama de ter sido ofendido por Najila. Para demonstrar que estava tentando ajudá-la, ele diz: “Estou nesse minuto montando uma carta aberta à mídia em nosso nome e em sua defesa. Pois estamos sendo ameaçados pelo pai do NJ (Neymar Junior)”, escreveu.

A troca de mensagens é a íntegra de um trecho que a TV Globo havia divulgado no início da semana, quando Najila se lamenta por não ter assassinado Neymar. “Tô com raiva, Zé. Eu devia ter matado ele quando tive a chance.”

O advogado tenta acalmá-la e revela um suposto encontro com o lado da acusação. “Mostrei e falei de vídeo e whats. Mas não deixei tirar foto. Eles sabem já de tudo. Só que a arrogância vai acabar com eles. Não faça nada de cabeça quente. Temos um bom caso. Guerra se ganha com estratégia”, escreveu. “Não vai ficar impune. Mas você tem que saber que uma briga dessa demora. Por isso tentei o acordo.”

O escritório de José Edgard Bueno rescindiu com a cliente porque ela alegou aos advogados inicialmente que havia sofrido agressão, mas não estupro. Com o novo advogado, Najila registrou novo boletim de ocorrência e disse ter sido vítima de “estupro” em Paris.

Najila prestou depoimento à Polícia Civil na sexta-feira e afirmou não ter mais a íntegra do vídeo que comprovaria a agressão cometida por Neymar contra ela durante encontro em Paris no último mês. Segundo informações do Jornal Nacional, da TV Globo, a possível vítima do crime explicou que as imagens estavam em um tablet que foi furtado de dentro do seu apartamento na última quinta.