Eventos de qualificação cancelados complicam Olimpíada de Tóquio

Enquanto o mundo espera para saber se os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 serão realizados em julho conforme programado, atletas e organizadores têm uma preocupação mais imediata: dezenas de eventos de qualificação de vários esportes e em todo o mundo foram cancelados ou adiados.

O Comitê Olímpico Internacional disse na terça-feira que as federações esportivas globais poderiam buscar “adaptações necessárias e práticas” na maneira como selecionam atletas. Mas não há muito tempo para reagendar as principais competições nacionais e internacionais, e quaisquer mudanças no processo de qualificação irão mudar o jogo de uma maneira que ninguém está preparado.

“Da perspectiva do COI, ainda há tempo”, disse Isabelle McLemore, representante da equipe de natação dos EUA. “Os jogos ainda estão longe, mas todo mundo que participa está confuso quando você fala sobre qualificação.”

As Olimpíadas se tornaram exceção no mundo esportivo global paralisado devido ao vírus. Mais de uma década de planejamento e bilhões de dólares foram investidos para a Tóquio 2020 e, para organizadores, patrocinadores globais, empresas de mídia e setor nacional de hospitalidade japonesa, há muito a perder.

Mudanças no processo de qualificação – uma complexa rede de eventos internacionais e testes domésticos que variam de acordo com o esporte – são a primeira grande concessão do COI a um surto que atingiu mais de 200 mil pessoas em todo o mundo e bloqueou cidades como Xangai e Nova York.

Segundo a contabilidade do COI, 57% dos cerca de 11 mil atletas que devem competir em 2020 já se qualificaram. Mas isso não reflete a realidade dos participantes. Muitas equipes garantem vagas para competidores primeiro e depois preenchem o restante. A equipe de luta livre dos EUA, por exemplo, tem vagas para atletas em 15 das 18 classes de peso olímpicas. O COI conta com 15 atletas qualificados, mas a USA Wrestling planejava conceder essas vagas a atletas específicos em seus testes no início de abril.

