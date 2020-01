Estudo holandês confirma que autorretrato de 1889 foi feito por Van Gogh

Amsterdã – Um estudo realizado por pesquisadores holandeses provou a autenticidade de um autorretrato de Vincent van Gogh pintado pelo artista pós-impressionista em 1889, quando estava internado em um sanatório na França para receber tratamento contra uma psicose.

Em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira no Museu Van Gogh, em Amsterdã, os especialistas que participaram do estudo explicaram que havia dúvidas sobre a autoria da pintura desde os anos 70, quando ela já pertencia à atual coleção do Museu Nacional de Oslo, que a adquiriu em 1910 assumindo que se tratava de um verdadeiro autorretrato de Van Gogh.

O estudo começou a ser realizado em 2014, e o resultado confirma a autenticidade do quadro e a época em que ele foi feito: em 1889, quando Van Gogh foi tratado por uma psicose, afirmou Louis van Tilborgh, pesquisador-sênior do Museu Van Gogh, à Agência Efe.

A confirmação foi deduzida tanto pelas características técnicas e estilísticas da pintura como pelas cores utilizadas e o estilo típico do pós-impressionista holandês, assim como por uma carta que o artista escreveu quando fez a obra e estava internado no hospital psiquiátrico de Saint-Rémy de Provence, na França.

Esta pesquisa foi revolucionária pelo conhecimento que até então se tinha sobre Van Gogh, pois acreditava-se que ele não tinha tentado pintar enquanto sofria da doença, mas o autorretrato mostra que ele refletiu como estava durante aquele período no hospital.