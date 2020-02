Estúdio de design Pininfarina revê trajetória de 90 anos em Milão

Pela perspectiva atual, o Lancia Dilambda pode ser tachado como um dos carros mais antiquados e caretas da história. No começo do século passado, era sinônimo de futuro e inovação. O modelo marcou o início da Carrozzeria Pinin Farina, fundada pelo italiano Giovanni Battista (1893-1966) em maio de 1930.

Alçada à fama pela colaboração com a Ferrari, a companhia se consolidou como um dos estúdios de design mais inventivos do mundo — e para além do mundo do automobilismo. Enraizada também na arquitetura e na área de produtos, desenvolveu desde trens e iates até empreendimentos vultosos como a Torre de Controle do novo aeroporto de Istambul e o prédio residencial lançado pela Cyrela no Itaim Bibi, em São Paulo, no ano passado.

O nome atual é Pininfarina e a presidência está nas mãos de Paolo Pininfarina, neto de Giovanni e filho de Sergio Pininfarina (1926-2012), um dos designers mais célebres da empresa — sim, o estúdio virou sobrenome da família fundadora. Atualmente a companhia dispõe de escritórios na Alemanha, na China e nos Estados Unidos, sem contar o italiano.

Novo empreendimento da Pininfarina Novo empreendimento da Pininfarina

Novo empreendimento da Pininfarina Novo empreendimento da Pininfarina

Para celebrar seus 90 anos, ela montou uma exposição à parte dentro da Triennale di Milano, em cartaz até 29 de março. “A Pininfarina de 2020 é a mesma da década de 1930”, declarou o atual presidente por ocasião da abertura da mostra, que rememora as nove décadas da empresa. Os pilares imutáveis da companhia, segundo ele, são esses: “a centralidade do design, um senso estético capaz de criar beleza atemporal, a obsessão por qualidade, pesquisa tecnológica e estilística e a propensão para a colaboração de longo prazo”.

O estúdio aproveitou o início da exposição para anunciar duas novidades. Uma delas é a parceria com uma incorporadora espanhola para desenvolver um luxuoso e imponente complexo residencial às margens do Mar Mediterrâneo, na Espanha. A segunda é a contratação do designer Kevin Rice, conhecido na indústria automotiva, como diretor de criação.