Estrelas de The Big Bang Theory deixam marca na calçada da fama

Los Angeles – As estrelas da série “The Big Bang Theory” imortalizaram nesta quarta-feira (1), suas marcas na calçada da fama de Hollywood, nos Estados Unidos.

Johnny Galecki (Leonard), Jim Parsons (Sheldon), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard), Kunal Nayyar (Raj), Melissa Rauch (Bernadette) e Mayim Bialik (Amy) foram homenageados hoje pelo trabalho na série, uma das comédias de maior sucesso do país, que se despedirá das telinhas em 16 de maio após 12 temporadas.

“É difícil dissolver uma família após 12 anos”, disse o criador de “The Big Bang Theory”, Chuck Lorre, durante a cerimônia.

Já Parsons, eternizado pela atuação como Sheldon, disse que a homenagem foi o “mais incrivelmente perfeito fim” para a série.

“Esse é o melhor elenco do mundo. Estou muito honrada de estar aqui e de ter feito parte desta experiência”, afirmou Cuoco.

A conta oficial da série no Instagram divulgou ontem uma foto dos sete companheiros de “The Big Bang Theory” na gravação do último episódio do programa, transmitido pela emissora “CBS” desde 2007.

“The Big Bang Theory” se tornou uma das comédias de maior sucesso da televisão dos EUA e acompanhada por fãs de todo o mundo.

Pela atuação como o singular Sheldon Copper, Parsons ganhou um Globo de Ouro e quatro Emmys como melhor ator de série de comédia.

Os cinco principais atores da série (Parsons, Galecki, Cuoco, Helberg e Nayyar) ganhavam mais de US$ 900 mil por episódio, segundo a revista “Variety”. No entanto, eles aceitaram reduzir seus salários para equipará-los ao de Bialik e Rauch, que entraram depois no programa e foram ganhando peso ao longo da trama.