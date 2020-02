Estreias da semana para a cidade de São Paulo

PRÉ-ESTREIAS

De Quem é o Sutiã?

Dir. Veit Helmer. Com Predrag ‘Miki’ Manojlovic, Denis Lavant, Paz Veja. Nurlan é um maquinista de trem que está a caminho do Azerbaijão. Ao chegar na cidade, seu trem esbarra em um varal e derruba um sutiã azul. Ele, então, embarca em uma aventura para saber quem é a dona da peça. 14 anos.

90 min.

Tel Aviv Em Chamas

Dir. Sameh Zoabi. Com Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton. Salam é um jovem palestino ambicioso que, por acaso, se torna um escritor de séries. Com a carreira em ascensão, ele acaba surpreendido por um pedido dos patrocinadores para que uma delas acabe de maneira inesperada. 12 anos. 100 min.

ESTREIAS

Antologia da Cidade Fantasma

Dir. Denis Côté. Com Robert Naylor, Diane Lavallée, Rémi Goulet. Um homem morre em um misterioso acidente numa pequena cidade no interior do Canadá. Enquanto a população reluta em investigar as causas da morte, a família da vítima começa a perceber estranhos acontecimentos. 12 anos. 97 min.

Cicatrizes

Dir. Miroslav Terzic. Com Snezana Bogdanovic, Jovana Stojiljkovic, Vesna Trivalic. Ana desconfia que seu filho, dado como morto ao nascer, na verdade, foi vendido para um esquema de adoção vigente há décadas na Sérvia. Ao receber uma nova pista, ela renova a esperança de encontrá-lo.

12 anos. 97 min.

Dilili em Paris

Dir. Michel Ocelot. Com Prunelle Charles-Ambron, Enzo Ratsito. Com a ajuda de um amigo, Kanak Dilili investiga uma série de sequestros misteriosos de jovens garotas, o que está assombrando a Paris da Belle Époque.

10 anos. 94 min.

O Grito

Dir. Nicolas Pesce. Com Andrea Riseborough, Demian Bichir, John Cho. Após um acontecimento terrível, uma maldição passa a exercer influência em uma casa. A entidade maligna passa a fazer inúmeras vítimas em uma trajetória que parece não ter mais fim. 16 anos. 100 min.

Inaudito

Dir. Gregório Gananian. Com Lanny Gordin, Dou Hei Mu, José Roberto Aguilar. No documentário, o guitarrista radicado no Brasil Lanny Gordin, que tocou com nomes como Gal Costa e Caetano Veloso, mostra seu processo criativo. 10 anos. 88 minutos.

O Preço da Verdade

Dir. Todd Haynes. Com Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins. Robert Bilott é um advogado que ganhou fama ao defender causas de grandes empresas. Ao ser alertado sobre mortes causadas por lixo industrial, ele parte em busca da verdade, colocando sua carreira em risco. 120 min. 12 anos.

Sonic: O Filme

Dir. Jeff Fowler. Com Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter. Recém-chegado à Terra, Sonic, em companhia de seu novo amigo, o policial Tom Wachowski, terá de lutar contra as maldades do vilão Dr. Robotnik. 99 min. Livre.