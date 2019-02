“Amores Inversos” faz boa adaptação de conto de Alice Munro

1. Para encarar o fim das férias zoom_out_map 1/11 (Reprodução / .tartarugasninjaofilme.com.br) cinemas, várias estreias interessantes marcam o novo semestre. No dia 8, "Tartarugas Ninja" é o filme recomendado para quem gosta de aventura e heróis de Paulo Coelho, "Não Pare na Pista", deve levar um bom público ao cinema para conhecer a vida do escritor mais vendido - e polêmico - do Brasil. No final do mês, a aposta é o novo longa do diretor Woody Allen, "Magia do Luar", que marca seu retorno à França dois anos após "Meia-noite em Paris", filme que ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Original. Para os que preferem comédias, animações e filmes de ação ainda há várias opções. Confira. São Paulo - As férias acabaram, mas ainda há chance para se divertir no mês de agosto. Nos, várias estreias interessantes marcam o novo semestre. No dia 8, "Tartarugas Ninja" é o filme recomendado para quem gosta de aventura e heróis de HQs . O drama "Lição de Vida" também é uma promessa interessante para a data. O filme nacional sobre a vida de"Não Pare na Pista", deve levar um bom público ao cinema para conhecer a vida do escritor mais vendido - e polêmico - do Brasil. No final do mês, a aposta é o novo longa do diretor, "Magia do Luar", que marca seu retorno à França dois anos após "Meia-noite em Paris", filme que ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Original. Para os que preferems eainda há várias opções. Confira.

2. Uma Lição de Vida - 7 de agosto zoom_out_map 2/11 filme se passa no Quênia e conta a história de Kimani Maruge (Oliver Litondo), um homem de 84 anos que decide ir para a escola após o governo anunciar que o país terá educação pública para todos. Desta forma, Maruge é aceito por uma professora na escola e começa a estudar junto com crianças de seis anos de idade. O preconceito das pessoas e a não aceitação fazem com que essa tarefa se torne ainda mais difícil. "Lição de Vida" ("The First Grader")

Direção: Justin Chadwick

Duração: 120 minutos

Gênero: Biografia, drama

3. Vestido para Casar - 7 de agosto zoom_out_map 3/11 Esta comédia brasileira com Leandro Hassum promete divertir o público. Bem no dia de seu casamento, Fernando, que é interpretado por Hassum, rasga sem querer o vestido de alta costura de uma mulher desconhecida. O problema é que ela está acompanhada pelo amante e precisa, de qualquer jeito, voltar para casa com o vestido impecável para o marido não desconfiar. A partir daí, uma série de confusões acontecem que podem comprometer o casamento de Fernando. Vestido para Casar

Direção: Gerson Sanginitto

Duração: 101 minutos

Gênero: Comédia

Elenco: Leandro Hassum, Fernanda Rodrigues, Catarina Abdalla, André Mattos, George Sauma, Tonico Pereira, Renata Dominguez, Marcos Veras

4. As Tartarugas Ninja – 14 de agosto zoom_out_map 4/11 Mais um grupo de heróis, inicialmente das HQs, vai ter vida nova no cinema: As Tartarugas Ninja. Publicadas pela primeira vez em 1983 de forma independente, a história de Leonardo, Michelangelo, Donatello e Raphael e do rato Mestre Splinter volta às telonas. O filme conta a história das tartarugas que foram afetadas por uma substância radioativa e cresceram anormalmente, ganhando força e conhecimento. Elas vivem nos esgotos de Manhattan e são treinadas na arte de kung-fu pelo Mestre Splinter. Juntas, as tartarugas mutantes têm que enfrentar o mal que habita cidade. “As Tartarugas Ninja” (“Teenage Mutant Ninja Turtles”)

Direção: Jonathan Liebesman

Duração: 200 minutos

Gênero: Animação, ação, aventura

Elenco: Megan Fox, William Fichtner, Will Arnett, Jeremy Howard, Pete Ploszek, Noel Fisher, Alan Ritchson, Danny Woodburn

5. Não Pare na Pista - 14 de agosto zoom_out_map 5/11 Paulo Coelho terá sua história contada nas telas de cinema no filme "Não Pare na Pista" que estreia no dia 14 de agosto. "Não Pare na Pista"

Direção: Daniel Augusto

Duração: 122 minutos

Gênero: Biografia, drama

6. Chef - 14 de agosto zoom_out_map 6/11 A comédia "Chef" estreia no dia 14 de agosto e promete ser uma opção no "menu" de filmes de agosto. O filme conta no elenco com Scarlet Johansson, Dustin Hoffman, Robert Downey Jr além do diretor Jon Favreau que faz o ator principal. O roteiro conta a história de Carl, chef de um restaurante que perde o emprego e decide abrir um trailer de comida para recuperar seu instinto criativo e ter autonomia para criar seus próprios pratos, ao mesmo tempo em que busca se aproximar da sua família. "Chef"("Chef")

Direção: Jon Favreau

Gênero: Comédia

Duração: 115 minutos

Elenco: Jon Favreau, Sofia Vergara, John Leguizamo, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Bobby Cannavale, Dustin Hoffman, Amy Sedaris

7. O que será de nozes? - 14 de agosto zoom_out_map 7/11 Esta animação da Playarte tem estreia prevista para o dia 14 agosto. O esquilo Surly precisa sobreviver depois de ser expulso do parque onde morava após queimar as nozes destinadas ao inverno. Na cidade grande, ele encontra a Maury's Nut Store, uma loja repleta de nozes, castanhas, amêndoas... Surly reúne os amigos e bola um plano para invadir o lugar e roubar toda a comida para suportar o inverno, mas a empreitada e mais difícil do que parece, pois há armadilhas e um cachorro para atrapalhar. "O que será de nozes?" ("The Nut Job")

Direção: Peter Lepeniotis

Gênero: Animação

Duração: 86 minutos

Elenco: Will Arnett, Brendan Fraser, Liam Neeson, Katherine Heigl, Stephen Lang, Sarah Gadon, Maya Rudolph, Jeff Dunham

Neste novo filme da saga dos Mercenários que estreia dia 21 de agosto nos cinemas, Mel Gibson e Silvester Stallone voltam a atuar juntos. Anos atrás, o grupo dos mercenários foi fundado por Barney (Sylvester Stallone) e Conrad Stonebanks (Mel Gibson). Entretanto, Conrad se tornou um comerciante de armas inescrupuloso e, por causa de suas atividades ilegais, Barney foi obrigado a matá-lo. O que ele não sabia era que Conrad tinha sobrevivido e, anos depois, retornaria para se vingar do antigo colega. "Os Mercenários 3" ("The Expendables 3")

Direção: Patrick Hughes

Gênero: Ação

Duração: 127 minutos

9. Sex Tape: Perdido na Nuvem - 21 de agosto zoom_out_map 9/11 comédia com Cameron Diaz e Jason Segel trata de um assunto muito atual: quando vídeos íntimos de um casal "vazam" na internet. No caso do filme, que estreia dia 21 de agosto no

Direção: Jake Kasdan

Duração: 97 minutos

Gênero: Comédia

Daniel Radcliff estrela essa comédia romântica sobre "conhecer a pessoa certa na hora errada". O filme "Será que?" estreia dia 28 de agosto nos cinemas. Wallace (Daniel Radcliffe) e Chantry (Zoe Kazan) se tornam amigos muito próximos, mas a relação entre os dois começa a entrar em dificuldades quando eles começam a se apaixonar um pelo outro, sendo que Chantry já tem um namorado. "Será que?" ("What If")

Direção: Michael Dowse

Duração: 102 minutos

Gênero: Comédia romântica

