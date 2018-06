Estreante mais jovem em Copas se aposentou com 26 anos

Whiteside tinha 17 anos e 41 dias quando estreou na Copa da Espanha. Como titular e com o número 16 na camisa, enfrentou a Iugoslávia, no dia 17 de junho de 1982.

Bateu um recorde de precocidade ostentado por Pelé desde 1958, quando estreou no estádio Ullevi de Gotemburgo, com 17 anos, 7 meses e 23 dias, contra a União Soviética.

Samuel Eto’o (17 anos, 3 meses e 7 dias na Copa da França em 1998), o nigeriano Femi Pabunmi (17 anos, 3 meses e 9 dias em Coreia-Japão 2002) e o camaronês Salomon Olembe (17 anos, 6 meses e 3 dias, em França 1998) também ultrapassaram posteriormente Pelé.

Mas a marca de Whiteside continuou vigente. Um menino prodígio que teve uma carreira fulgurante, indo das ruas de Belfast para o Manchester United, no qual ficou nove anos, com um epílogo também prematuro de duas temporadas no Everton, onde com o joelho direito lesionado, se aposentou com 26 anos, apenas dez anos depois de assombrar o mundo.