Estes são os jogos mais aguardados da Copa do Mundo 2018

São Paulo – Algumas partidas da Copa do Mundo 2018 são aguardadas com muita expectativa. Um estudo feito pela Taboola, baseado em pesquisas na internet, apontou quais são as disputas mais esperadas pelos torcedores na fase de grupos.

De acordo com o levantamento, o primeiro jogo da seleção brasileira contra a Suíça, em 17 de junho, é a partida mais aguardada do grupo E.

Nigéria X Argentina, do grupo D, também aparece entre os jogos mais esperados, assim como as partidas com as seleções da Rússia, Alemanha e França.

Outros confrontos que chamam a atenção são os que possivelmente determinarão os primeiros colocados das chaves, como as disputas entre Portugal e Espanha e Inglaterra e Bélgica.

Confira o infográfico abaixo com as partidas mais esperadas da fase de grupos, segundo levantamento da Taboola: