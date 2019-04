Estes são os filmes de super-heróis que superaram US$1 bi nas bilheterias

Shazam! chegou aos cinemas em 4 de abril, mas já fez história: só no primeiro fim de semana, arrecadou 53 milhões de dólares na venda de ingressos para cinema. O longa traz a história do garoto Billy Batson, um super-herói de 14 anos que morava em lar para crianças. Veja a crítica neste link.

Muito provavelmente, Shazam! entrará no chamado na lista de produções cinematográficas que superaram 1 bilhão de dólares nas bilheterias. O Estado separou mais cinco exemplos de filmes de super-heróis que também entraram no ‘grupo do bilhão’.

Foram considerados apenas filmes ‘solo’; assim, produções que trazem protagonismo de vários nomes de peso, como a série Avengers, não entraram na lista. Os números foram consultados no site do IMDB.

Pantera Negra

Vencedor de três estatuetas no Oscar 2019 – nas categorias ‘Melhor trilha sonora original’, ‘Melhor figurino’ e ‘Melhor direção de arte’ – o filme Pantera Negra alcançou uma bilheteria de 1,347 bilhão de dólares. O longa, lançado em 2008, traz Chadwick Boseman no papel do primeiro super-herói negro criado pela Marvel e conta a história do luta do rei T’Challa para defender sua nação Wakanda, a mais avançada do universo Marvel. Reveja uma crítica do filme neste link.

Homem de Ferro 3

Lançado em 2013, Homem de Ferro 3 atingiu um ótimo desempenho nas bilheterias, cerca de 1,215 bilhão de dólares. Depois de chegar ao fundo do poço, com sua vida pessoal absolutamente destruída, Tony Stark se reergue e aprende a confiar em seus instintos para proteger aqueles que ama do vilão da trama, Mandarim, vivido por Ben Kingsley.

Capitão América: Guerra Civil

Além de uma discussão sobre os conflitos entre ética e legalidade, a produção ainda traz a eletrizante batalha entre o Capitão América e o Homem de Ferro, ambos controlados pelos políticos desde o ataque de Ultron, afetando toda a humanidade. O longa lançado em 2016 arrecadou 1,153 bilhão de dólares nas bilheterias do mundo.

Capitã Marvel

Lançado em 2019, Capitã Marvel e sua guerra intergaláctica entre duas raças alienígenas já ultrapassou outros consagrados filmes da super-heróis e atingiu a marca de 1,037 bilhão de dólares em vendas de ingressos. O número pode mudar, já que o longa ainda está em exibição nos cinemas. Confira a crítica do filme, produzida pelo Estado, neste link.

Batman: O Cavaleiro das Trevas?

O filme lançado em 2012 chegou a arrecadar 1,004 bilhão de dólares. Traz o conhecido conflito entre Batman e Coringa, vilão que instala um verdadeiro caos na cidade de Gotham. Batman, como justiceiro, decide deter sádico antes que mais vidas sejam perdidas.