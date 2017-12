Estes são os destinos de viagem que devem bombar em 2018

São Paulo — Você já está planejando onde passar as férias de 2018 e ainda não sabe qual o destino? O site Airbnb listou as cidades com o maior crescimento no volume de reservas para o ano que vem, o que pode te ajudar a decidir para onde ir.

Mostrando uma animação geral para as Olimpíadas de Inverno de 2018, a cidade de Gangneung, na Coreia, é a que encabeça a lista de destinos tendência para 2018, que foi criada com base nos aumento de reservas em relação ao ano passado.

Aparecem no ranking outros destinos globais que dobraram ou mais que triplicaram em comparação a 2017, como por exemplo Bournemouth, no Reino Unido, cujas reservas tiveram um crescimento de 353%.

A lista conta ainda com três destinos brasileiros: Matinhos (PR), Guarapari (ES) e Ubatuba (SP). As reservas para essas cidades aumentaram entre 181% e 209%, segundo o Airbnb.

Confira abaixo o ranking completo