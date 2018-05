Estes alimentos podem ajudar nas lembranças dos sonhos

São Paulo – A sensação de sonhar e não lembrar de nada é absolutamente normal. Isso porque, os sonhos normalmente acontecem no momento mais profundo do sono e nem sempre é possível criar memórias sobre eles. Uma pesquisa inédita apontou, no entanto, que o consumo de alguns alimentos ricos em vitamina B6 antes de dormir pode melhorar a vivacidade e as lembranças dos sonhos.

Conduzido por pesquisadores da University of Adelaide, na Austrália, o estudo analisou durante cinco dias seguidos o sono e as percepções dos sonhos de 100 voluntários. Divididos em dois grupos, alguns participantes tomaram antes de dormir um suplemento com alta dose de vitamina B6. O outro grupo ingeriu um placebo.

As pessoas que tomaram o suplemento conseguiram não só lembrar dos sonhos, mas dar detalhes surpreendentes sobre eles. Por outro lado, o grupo relatou que o sono foi mais superficial, ou seja, de menor qualidade e que também sentiu um cansaço recorrente durante todo o dia.

Para Denholm Aspy, pesquisador da Escola de Psicologia da University of Adelaide, esse tipo de análise é importante, pois determina como alguns nutrientes podem impactar positivamente ou não na qualidade do sono e nas memórias dos sonhos das pessoas.

Por fim, a pesquisa da universidade australiana concluiu que se as pessoas querem ter memórias de seus sonhos, elas devem ingerir alimentos ricos em vitamina B6. Agora, se os sonhos atrapalham o sono, esses mesmos alimentos devem ser evitados principalmente antes de dormir.

Benefícios

A vitamina B6, conhecida também como piridoxina, tem papel importante para o equilíbrio metabólico, para o sistema nervoso e até a pele. Ela ajuda, por exemplo, na prevenção de doenças cardíacas e no controle das taxas de colesterol.

Banana, espinafre, castanhas, camarão, determinadas espécies de peixe, como truta, salmão e o atum, abacate, inhame, tomate, ameixa, fígado de boi, melancia, frango e ervilha são alguns dos alimentos com alta concentração de vitamina B6.