Conheça o primeiro vinhedo urbano do mundo

São Paulo – Um vinhedo urbano, viável e que será capaz de produzir bons rótulos de vinhos pode parecer algo inimaginável, mas existe e está prestes a entregar sua primeira safra a partir de outubro deste ano.

Instalada no topo de um edifício em Nova York, a plantação faz parte de um projeto batizado de Rooftop Reds, que tem como desafio cultivar boas uvas em um ambiente totalmente desfavorável para o desenvolvimento de uma vinha.

O local é aberto ao público e, além de abrigar o vinhedo urbano, funciona também como uma espécie de refúgio para quem deseja esquecer um pouco o caos de Nova York e relaxar.

Com hora marcada, é possível passear pelo vinhedo que tem aproximadamente 15.000 metros quadrados, degustar alguns vinhos feitos no próprio local com uvas da região do Finger Lakes, nos Estados Unidos, e ainda descansar em redes instaladas bem próximas às plantações.

A partir de outubro, alguns rótulos disponíveis no local serão produzidos com as uvas do vinhedo urbano. Toda a plantação por não estar em um ambiente adequado necessita de mais atenção que a de uma vinha plantada em um local tradicional.

Por trás do projeto, está o jovem empresário Devin Shomaker, que estudou viticultura e enologia na The Finger Lakes American Viticulture Area e o apoio da Universidade de Cornell.