Este truque de meditação ajuda a controlar a ansiedade em 2 minutos

São Paulo – Recentemente, dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontaram que o Brasil está entre os primeiros países no ranking do índice da ansiedade. Por aqui, mais de 9% das pessoas manifestam o problema, que vem, normalmente, acompanhado de outros ataques, como pânicos, fobias, transtorno obsessivo-compulsivo e estresse pós-traumático.

A verdade é que a ansiedade, também conhecida como o mal do século, afeta parte das pessoas em todo o mundo – seja em menor ou maior grau grande. Independente das circunstâncias, lidar com as emoções e aprender a controlá-las nem sempre é uma tarefa fácil de ser cumprida, principalmente porque envolve bem mais do que simples força de vontade.

Alguns truques, no entanto, podem ajudar a diminuir a tensão e consequentemente diminuir os quadros leves de ansiedade. O site The Active Times, especializado em saúde e bem-estar, ensinou um exercício que dura dois minutos ou menos e que promete diminuir a angústia.

A técnica de meditação consiste basicamente em dois passos bem simples:

1º – Colocar os pés no chão e senti-los firmes no solo. Não importa se a pessoa esteja sentada ou de pé, e, muito menos, o local onde a pessoa está, o importante é que os pés estejam conectados ao chão.

2º – Respirar e prestar atenção no ar que entra e sai dos pulmões. Nesse passo, inclusive, vale a pena exercer algumas técnicas de respiração, como a 5, 7, 9, em que a pessoa respira por cinco segundos, segura por sete e expira por nove. O importante é manter o foco na respiração e controlá-la a fim de acalmar a mente.

Embora seja um truque simples e que pode ser feito em qualquer local e a qualquer hora do dia, nem sempre ele será eficaz para todo mundo que enfrenta o problema. É importante lembrar também que alguns graus de ansiedade necessitam da intervenção de profissionais da área de saúde para serem tratados.