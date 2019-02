Estes são os 4 melhores lugares do mundo para mergulhar

1/6 (ThinkStock)

São Paulo - Para quem gosta de mergulhar, opções de lugares pelo mundo não faltam, mas só quem já teve a oportunidade de viver a experiência em diferentes pontos do planeta para falar com propriedade quais as melhores regiões para a prática. Stephen Kaufer, CEO do TripAdvisor, listou o que é para ele os locais mais incríveis para mergulhar. Na seleção, Cozumel, no México, a Grande Barreira de Corais, na Austrália, Belize, no Caribe, e as Ilhas Galápagos, no Equador, estão entre as regiões favoritas.