Este jogo de xadrez dá para carregar no bolso

São Paulo – Imagine um jogo de xadrez completo que dá para carregar no bolso. Pode parecer estranho, mas o minúsculo tabuleiro com 32 peças existe e foi batizado pelo seu criador de Card Chess Set.

Desenvolvido pelo designer Kiriakos Christodoulou, da Innovo Design, o produto tem as dimensões e a leveza de um cartão de crédito e é produzido por meio de uma impressora 3D.

Para jogar, basta encaixar as peças no pequeno tabuleiro e desafiar alguém. Por ser produzido em única cor, o que diferencia um adversário do outro é um furo nas peças.

O Card Chess Set é vendido pelo site Shapeways e custa entre 11 e 13 dólares – dependendo da cor escolhida. Esse valor, no entanto, não inclui o frete.