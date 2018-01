Este é o melhor filme de terror de 15 segundos do ano

Anualmente, a produtora independente Troma Movies organiza uma competição sem fins lucrativos para escolher o melhor filme de terror de 15 segundos.

A ideia é testar a criatividade e a capacidade de produtores de todo o mundo em criar filmes dignos de pesadelos em apenas um quarto de minuto. O júri é composto por celebridades do mundo do cinema – sobretudo por diretores e atores do gênero de terror.

No fim de dezembro, a empresa divulgou o vídeo vencedor da terceira edição do festival. Chamado “Emma”, o curta-metragem foi produzido pelo ator e diretor Daniel Limmer.

Na produção, uma menina sorridente mostra um porta-retrato que exibe um pequeno filme, provavelmente uma de suas lembranças. Nele, ela e uma outra garota brincam em um jardim. Após aparentemente brigarem, sua amiga a atinge com uma pedra na parte anterior da cabeça. É aí que a parte “assustadora” acontece, como você pode ver a seguir.

Vale lembrar que, por se tratar de um filme de terror, as imagens podem ser consideradas fortes por algumas pessoas.

O vídeo conta com 2 milhões de visualizações no YouTube. Nas redes sociais, internautas se dividiram sobre o mérito do vídeo para alcançar a primeira colocação. Enquanto muitos dizem não ter se assustado com a produção, outros lembram o quanto pode ser difícil criar o clima de tensão necessário em tão pouco tempo. E você? O que achou de “Emma”?