Este destino está entre os queridinhos dos brasileiros na Ásia

São Paulo – Famoso por suas excentricidades, Dubai, nos Emirados Árabes, apareceu pela primeira vez entre os 10 destinos mais buscados por brasileiros na Ásia. Pelo menos foi isso que apontou um levantamento feito pelo KAYAK, buscador de viagens online.

De acordo com a pesquisa, o destino já é o quarto mais buscado do continente asiático por brasileiros, atrás somente de Bangkok, Tóquio e Tel Aviv.

O interesse pela região vem crescendo desde o ano passado, quando aumentou 23% em relação a 2016. Neste ano, o acréscimo foi de mais 8%, fazendo com que Dubai despontasse entre os 10 destinos preferidos dos brasileiros na Ásia.

A pesquisa considerou as buscas por voos de ida e volta na classe econômica saindo de todos os aeroportos do Brasil a todos os aeroportos de Dubai no período de fevereiro de 2018 a janeiro de 2019.

Livre acesso

Desde o fim do ano passado, está em vigor a isenção de visto entre o Brasil e os Emirados Árabes para pessoas portadoras de passaporte comum.

A iniciativa, que precisou do aval do Congresso Nacional, tem como objetivo ampliar as viagens de turismo e negócios entre os dois países, principalmente para as cidades de Dubai e Abu Dhabi.

Segundo dados do Departamento de Turismo e Marketing de Comércio (DTCM) de Dubai, houve um aumento de quase 50% no número de visitantes brasileiros em 2017 em relação ao ano anterior para a região.

Confira a seguir os 10 destinos preferidos dos brasileiros no continente asiático em 2018, segundo o KAYAK:

1 – Bangkok, na Tailândia

2 – Tóquio, no Japão

3 – Tel Aviv, em Israel

4 – Dubai, nos Emirados Árabes

5 – Seul, na Coreia do Sul

6 – Hong Kong, na China

7 – Shanghai, na China

8 – Dempassar, na Indonésia

9 – Nova Délhi, na Índia

10 – Singapura