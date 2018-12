Estátua da “Menina Sem Medo” é posicionada em frente à Bolsa de Nova York

Nova York – A popular estátua de bronze da “Menina Sem Medo”, que “encarou” durante um ano e meio o emblemático touro de Wall Street entre elogios e críticas, foi transferida nesta segunda-feira para sua nova localização permanente, em frente à Bolsa de Valores de Nova York.

Obra da escultora uruguaio-americana Kristen Visbal, a menina lembrará agora diante da sede da Bolsa dos EUA a importância da diversidade de gênero no endereço empresarial, uma mensagem que busca transferir sua impulsora, a companhia de investimentos State Street Global Advisors (SSGA).

A “Menina Sem Medo”, celebrada por sua atitude desafiante, foi instalada sem autorização em 7 de março de 2017, às vésperas do Dia da Mulher, em frente à estátua do touro de Wall Street, onde uma placa com pegadas evidencia hoje sua passagem e explica que ela “está a caminho da Bolsa”, que ela precisa de apoio “até chegar lá”.

A estátua permaneceria ali apenas por alguns dias como símbolo da luta pela igualdade de gênero, mas o forte apoio que teve do público fez com que a prefeitura de Nova York prolongasse sua exibição por mais um ano, o que lhe rendeu críticas do artista responsável pela peça inicial do lugar, o touro.