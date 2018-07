Estas são as seleções classificadas para a semifinal da Copa

São Paulo – Os quatro times classificados para a semifinal da Copa do Mundo 2018 já foram definidos e os jogos que irão determinar os dois grandes finalistas do torneio acontecem na terça-feira (10) e quarta-feira (11) – a partir das 15 horas (horário de Brasília).

A primeira partida será no Estádio São Petersburgo entre Bélgica x França. A nossa seleção perdeu da Bélgica na última sexta-feira por 2 a 1 e foi eliminada da Copa. Já a França eliminou o Uruguai por 2 a 0.

Já o jogo marcado para quarta-feira será disputado pelas seleções da Inglaterra e da Croácia no Estádio Lujniki, em Moscou.

Os vencedores das partidas da semifinal se enfrentam no domingo, dia 15, também no Estádio Lujniki, em Moscou. O terceiro lugar da Copa será disputado entre os derrotados dos jogos da semifinal no sábado, dia 14.