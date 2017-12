Estas são as casas mais desejadas em 2017 (uma delas é no Brasil)

Iniciado há menos de dez anos, o Airbnb revolucionou a forma como as pessoas viajam no mundo. Com movimento estimado em 2,5 bilhões de reais só no Brasil este ano, o serviço colaborativo torna-se cada dia mais um relevante radar de onde as pessoas sonham em estar.

Ciente de seu papel como termômetro para destinos e criador de tendências turísticas, a jovem startup lança neste finalzinho de 2017 seu estudo que mostra as casas mais desejadas pela sua comunidade.

São apartamentos, cabanas, casas na árvore e até castelos que se adequam ao perfil de cada viajante. Os locais são os mais diversos e vão desde a Praia do Félix em Ubatuba, São Paulo, até vilas onde o tempo parou na Índia.

Confira abaixo alguns dos lugares eleitos e viaje por localidades espetaculares ao redor do globo:

Praia do Félix – Ubatuba (Brasil)

Loft com Terraço – Cidade do México (México)

Casa na Árvore – Atlanta (Estados Unidos)

Casa Do Rio – Viana (Portugal)

Palacete com piscina – Marraquexe (Marrocos)

Mansão Modernista – Barcelona (Espanha)

Ônibus na Estrada – Nairóbi (Quênia)

Tenda Afegã – Nuremberg (Alemanha)

Apartamento na Vila de Hauz Khas – Nova Déli (Índia)

Castelo Medieval – Craughwell (Irlanda)

Este conteúdo foi publicado originalmente no AdNews.