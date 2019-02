Estado clínico de Oscar Niemeyer requer cuidados

Rio de Janeiro – O estado clínico do arquiteto Oscar Niemeyer, de 104 anos, internado desde o dia 2 no Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul do Rio, requer cuidados. A informação é dos médicos Fernando Gjorup, clínico geral e intensivista, e José Suassuna, nefrologista, que assistem o paciente e assinam o boletim divulgado hoje (21) pela assessoria de imprensa do hospital.

De acordo com o boletim, Niemeyer segue o tratamento com hemodiálise, iniciado ontem (20) devido à insuficiência renal. O arquiteto está na unidade coronariana do Samaritano, lúcido e continua fazendo fisioterapia respiratória.

Não há previsão de alta desta que é a terceira e mais longa internação de Oscar Niemeyer este ano no mesmo hospital.